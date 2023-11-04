Отомстила за развод: женщина отравила грибами всю семью бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Bai Xuefei

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Жертвами преступницы стали как минимум три человека, некоторым удалось выжить.

Жительницу австралийского городка Леонгата обвиняют в преднамеренном убийстве трех человек. Решив отомстить мужу, который решил от нее уйти, женщина испекла пирог с ядовитыми грибами и угостила им семью бывшего супруга. Подробности сообщает издание NBC News.

Преступление было совершено еще в июле текущего года, однако на протяжении нескольких месяцев полиции не удавалось доказать причастность 49-летней Эрин Паттерсон. Сейчас же правоохранители собрали достаточно доказательств.

По версии обвинения, Паттерсон, узнав, что муж собирается с ней разводиться, решила жестоко отомстить. Она приготовила обед с ядовитыми грибами и пригласила всю семью супруга, угостив его пожилых родителей и тетю с дядей аппетитным с виду пирог. Трапеза закончилась тремя летальными исходами. Выжить удалось только одному мужчине. Кстати, супруг на званный обед так и не пришел.

Примечательно, что сама предполагаемая отравительница и ее двое детей также присутствовали на обеде, но к еде не притронулись. Это стало первым основанием для полиции для подозрений хозяйки застолья.

Кроме того, женщине предъявили обвинение еще по трем эпизодам.

«Еще три обвинения в покушении на убийство связаны с тремя отдельными инцидентами в Виктории, произошедшими в период с 2021 по 2022 год», — говорится в заявлении полиции.

Тогда мужчина, которого несколько раз кормила «нехорошей едой» Паттерсон, попадал в больницу с отравлением после каждой совместной трапезы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что убийца выбирал своих жертв по постам в интернете.