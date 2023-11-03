Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлен по многочисленным просьбам граждан.

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлен по многочисленным просьбам граждан. Об этом 3 ноября заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«4 ноября, в День народного единства, мы планировали останавливать прием заявок. Но поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения», — сказал он журналистам.

По словам Кириенко, сегодня обращения подали уже 523 тыс. человек. Он отметил, что в сутки поступает около 7–8 тыс. заявок на участие.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, когда объявлял 1 сентября на встрече со школьниками о запуске президентской платформой „Россия — страна возможностей“ нового проекта — семейного конкурса, Владимир Владимирович тогда сказал: „Мне кажется, что это будет самый массовый из конкурсов платформы“. <…> Президент, как всегда, оказался абсолютно прав», — подчеркнул Кириенко.

Он также указал, что с 4 ноября будут доступны задания для всех, кто зарегистрировался на конкурс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное».