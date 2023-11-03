«Маленький ангел Франции»: в чем феномен творчества Эдит Пиаф

Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

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И почему французская артистка стала настоящей легендой?

Эдит Пиаф является, без преувеличения, одной из самых знаменитых артисток в мире. По мнению российского актера Александра Баргмана, феномен культовой знаменитости в проникновенности ее творчества. Об этом сообщает издание URA.RU.

Александр Баргман является создателем спектакля «Piaf. Любовь не по нотам…», который повествует о биографии французской актрисы. Артист напоминает, что ее жизнь протекала в очень непростое время, когда народ Франции был испуган Второй мировой войной. Именно в этот период творчество Пиаф стало своеобразным спасительным маяком, которое напомнило жителям страны о морали и доброте.

«Пиаф своими песнями обращалась напрямую к человеку, в самое сердце, а люди могли уловить эту лирическую отчаянную ноту, ведь Пиаф всегда пела о любви. Она была маленьким ангелочком Франции, не говоря о том, что она физически спасала людей: делала поддельные фотографии для военнопленных, которым потом использовали их для создания паспортов. Так Пиаф удавалось спасти людей», — говорит актер.

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