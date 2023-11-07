Лотерея «Русское лото» в третий раз получила звание лауреата премии «Марка № 1 в России»

Фото: Пресс-служба «Столото»

Лотерея получает престижную награду третий раз подряд.

Всероссийская государственная лотерея «Русское лото» третий год подряд стала победителем в ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России».

Впервые государственная лотерея «Русское лото» была удостоена премии «Марка № 1 в России» по итогам голосования потребителей в 2021 году. В 2023 году всенародно любимая лотерея уже третий год подряд подтвердила звание победителя премии.

«Очередное признание „Русского лото“ „Маркой № 1 в России“ снова подтверждает, что лотерею знают и любят во всех уголках страны. В следующем году лотерее исполняется уже 30 лет. Все эти годы россияне семьями собираются у экранов, чтобы следить за розыгрышами и разделять друг с другом радость от выигрыша», — прокомментировала победу операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Басанович обратила внимание на то, что просмотр передачи стал настоящей традицией и неотъемлемой частью самого волшебного праздника — Нового года, когда участники ждут главный розыгрыш года — «Новогодний миллиард».

«Новая победа „Русского лото“ в ежегодном народном голосовании подтвердила высокую оценку россиян государственным лотереям, которые распространяет „Столото“. Мы от всей души поздравляем крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей „Столото“, а также Минспорт России, который является организатором лотереи, с заслуженной победой „Русского лото“ в престижной национальной премии», — отметила Елена Лапик, генеральный директор премии «Марка № 1 в России».

«Русское лото» — одна из самых популярных российских государственных лотерей, организатором которой выступает Минспорт России, а распространителем является «Столото». В 2023 году лотерея отметила 29-летие: первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года.

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка № 1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. Победителей конкурса определяет не жюри, а сами потребители путем прямого интерактивного голосования в электронных СМИ и социальных сетях.

Это означает, что компании-лауреаты и их продукция пользуются доверием потребителей. Категории конкурса тщательно отбираются на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, были в основном марочными, имели национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей страны.