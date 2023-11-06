«Я боюсь»: Наталья Подольская раскрыла, как ухаживает за своей кожей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В свои 41 певица выглядит на 25 лет.

Наталья Подольская раскрыла, как ухаживает за своей кожей. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

Трудно поверить, но супруге Преснякова-младшего в этом году исполнился 41 год. Тем не менее, молодости и ухоженности артистки может позавидовать 20-летняя. Подольская не скрывает, что регулярно посещает косметолога.

«Я люблю аппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой», — призналась певица.

Также артистка не забывает и о базовом уходе.

«Умывание, снятие макияжа перед сном обязательно. Я не лягу спать накрашенной», — рассказала Подольская.

К новомодным детокс-капельницам, по признанию артистки, она не обращалась ни разу.

«Я боюсь», — объяснила певица.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты с 2005 года находятся в романтических отношениях, однако в этом же году звездная пара расставалась на полгода. Певице тяжело дался разрыв, что, по ее признанию, она даже приняла решение прыгнуть с парашютом, чтобы заглушить душевную боль. Чуть позже возлюбленные помирились. В 2010 году Подольская и Пресняков-младший официально узаконили свои отношения. 5 июня 2015 года у звездной пары родился сын Артемий, а 22 октября 2020 года — Иван.

Ранее 5-tv.ru писал, с кем Наталья Подольская снялась в постельной сцене.