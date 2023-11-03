В Петербурге открыли необычную станцию мониторинга воздуха

Фото, видео: 5-tv.ru

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Замеры делаются по 20 показателям.

Содержатся ли в воздухе вредные вещества, жители Петербурга могут проверить сами. На Елагином острове открыли первую станцию мониторинга с полностью прозрачными стенами.

Жители Петербурга теперь смогут увидеть, как выглядит и работает подобная лаборатория. Замеры воздуха делаются по 20 показателям.

Содержание в атмосфере Петербурга бензола, диоксида азота и других веществ высвечивается на специальном экране. На момент открытия станции воздух был чист по всем показателям — если предельно допустимая концентрация будет превышена, цифры загорятся красным цветом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области, которая входит в рейтинг самых загрязненных регионов нашей страны, улучшается экологическая обстановка. Предприятия, которые нарушают правила опасных выбросов, попали под жесткий контроль. А один из местных заводов вообще организовал собственный мониторинг влияния на окружающую среду.