Дарят надежду: как ядерные технологии используются в борьбе с онкологией

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Передовые технологии показали делегации МАГАТЭ, и достижения наших врачей впечатлили иностранных гостей.

Российские врачи продвинулись в лечении онкологических заболеваний с помощью ядерной медицины. Их изобретения дарят надежду пациентам во всем мире. Это признала делегация МАГАТЭ, посетив сегодня в центр имени Блохина — крупнейшую клинику Европы.

Достижения наших врачей настолько впечатлили гостей, что новые протоколы готовы взять на вооружение за границей. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Армен Искандарян в шутку называет себя железным человеком. Вместо грудной клетки у него титановый имплантат. Все из-за обширной опухоли, которая была вызвана раком щитовидной железы. Хирурги Центра онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалили злокачественное образование и вернули Армена к жизни.

«Крайне редко бывает, очень агрессивное течение маленького рака щитовидной железы», — говорит заведующая отделением радионуклидной терапии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Тамара Гелиашвили.

Рак щитовидной железы врачам удалось победить, но очаги злокачественных клеток в организме Армена еще появляются. Метастазы убивают с помощью радиации.

«Процедура лучевой терапии похожа на всеми знакомое исследование — на КТ или МРТ. Пациента помещают в ускоритель, похожий на трубу. После этого начинает действовать радиация. Прицельными пучками она бьет прямо в раковые клетки, убивая злокачественную опухоль», — отмечает корреспондент.

Несмотря на всю разрушительную силу радиации, здоровые клетки во время лучевой терапии остаются нетронутыми.

«Выбираются дозы, идет очень строгая программа лечения и потом планирование медицинскими физиками», — отмечает заведующая отделением радиотерапии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Марина Черных.

Точную дозировку врачи рассчитывают с помощью диагностики. В Центре имени Блохина ее проводят тоже с помощью радиации. Это одна из 14 уникальных лабораторий. Здесь технологи производят средство на основе изотопов, которые инъекцией вводят пациенту. Через час раковые клетки в прямом смысле сами выдают себя. На снимке КТ-сканера начинают светиться. Так врачи определяют точное расположение опухоли в организме.

Российские ученые в ядерной медицине шагнули далеко вперед по сравнению с другими странами. Превосходство специалистов-онкологов из Центра Блохина отметили иностранные гости — крупнейший онкологический центр Европы посетили представители МАГАТЭ.

Одна из главных задач для ведущего онкологического центра России и крупнейшего в Европе — обучить методам ядерной медицины коллег. И причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Об этом и шла речь во время визита представителей МАГАТЭ.

«Обсуждаем будущие программы развития обучающихся для служб в других странах, где ядерная энергия будет использоваться в мирных целях», — говорит директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Специалисты заявляют, что в стране с большим ядерным потенциалом использование мирного атома в медицине — главный козырь в борьбе с онкологией.