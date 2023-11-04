Обстоятельный разговор: Путин объяснил необходимость защищать Донбасс

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент России встретился с новым составом Общественной палаты РФ.

О том, как важно сохранить свою культуру, язык и традиции. В преддверии Дня народного единства говорили сегодня в Москве, в музее Победы. Там Владимир Путин встретился с новым составом Общественной палаты, куда вошли и представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Разговор получился очень обстоятельным. Президент подробно объяснил позицию по каждому вопросу. От ситуации на Украине до конфликта на Ближнем Востоке. Корресопндент «Известий» Игорь Балдин о важных заявлениях президента.

«Это первая встреча Владимира Путина с восьмым составом Общественной палаты. Она обновилась почти на треть. И что важно — сюда вошли представители новых российских регионов», — говорит корреспондент Балдин.

День народного единства — после начала спецоперации это словосочетание звучит громче, люди объединились, чтобы защитить Новороссию, вернуть нескольким поколениям историческую память.

«Праздник этот приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно, каких-то четыреста с небольшим сотен лет назад. Быстро очень время летит. Пять-шесть поколений. Всего-то. А как много за это время произошло событий», — отметил Путин.

В этом зале жители новых территорий немало говорят о том, как долго они ждали возвращения в родную гавань.

«Те эмоции, которые переполняют, их даже сложно все передать, потому что мы долгое время ждали, мы боролись, мы хотели вернуться домой, потому что 30 лет сепаратисты отрывали нас от Большой России и не спрашивали, хотим мы жить за границей от наших родных и близких в Большой России», — говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Владимир Рогов.

Тот, кто изучает историю, хорошо понимает, что сейчас происходит на полях СВО. Оторванные после Беловежских соглашений земли не просто не хотели возвращать. Россия было с этим смирилась. Их превратили в полигон НАТО, против кого было направлено оружие, видели и в Европе и в США. Но до поры молчали.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом», — сказал российский лидер Владимир Путин.

Сейчас каждый помогает ДНР, ЛНР, Запорожью как может. Скрипач Петр Лундстрем, например, со своими концертами был на передовой.

«Они за это страдали, все эти восемь или уже девять с половиной лет за то, чтобы быть русскими, они с самого начала хотели быть русскими и быть с Россией», — сказал скрипач.

Государство в свою очередь выделяет деньги на ремонт домов, дорог, развитие инфраструктуры. Новые регионы быстро встраиваются в жизнь большой страны. И тут важно то самое единство, чтобы к госпрограммам подключалось как можно больше компаний и волонтеров.

«Мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям — поддержка промышленности, безопасности и так далее», — отметил президент РФ.

Еще год назад в Брюсселе во весь голос говорили о победе Украины, обещая победу на поле боя. Сейчас риторика меняется. США вкладываются в Израиль, ЕС сокращает пакеты помощи Украине — самим орудия не хватает. Таков итог эксперимента, запущенного Западом в 14-м году.

«Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными. Когда мы перестаем быть, как в нас когда-то тыкали пальцами, что мы „бензоколонка“, а не экономика, вот когда это все меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе», — сказал Путин.

Вашингтон нередко сбрасывает с пьедестала тех, кого берет под крыло. Так произошло и с Зеленским. Еще недавно на страницах западной прессы — он герой-полководец, теперь там все больше о коррупции киевской власти.

«Там эта коррупция, она фактически узаконена, почему американцы пытаются все время бороться с этой коррупцией, и ничего не получается. Я думаю, что и не получится. И не получится. Они сейчас задумались о смене элит — и экономических и политических. Все будет то же самое», — отметил Путин.

Мир изменился, но не все это поняли. И те, кто раскачивал лодку на Украине, теперь вновь делают это на Ближнем Востоке. Это показали и недавние события в Махачкале.

«Кое-кто пытается открыть некий фронт нам. Они думают, что мы ослабли, можно у нас что-то откусить, я думаю, ничего не получится. Многонациональный народ Дагестана — это мудрый народ, то, что там это случилось, непозволительно на религиозной и национальной почве раскалывать общество», — отмечает муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Россия — многонациональная страна, где проживают сотни народов, отмечает президент. И как бы ни работали западные спецслужбы, рассорить наш народ не удастся. Секрет в том самом единстве, что сейчас обретает в нашей стране новый смысл.