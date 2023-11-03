Против блогера Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; Telegram / МВД МЕДИА; 5-tv.ru

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Он использовал агрессивный маркетинг для продажи бизнес-курсов, обещающих сверхдоходы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по статье о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказала она.

По предварительным данным, Шабутдинов вместе с сообщниками действовал от имени нескольких юрлиц и обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, он предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, с помощью которых якобы можно начать успешный бизнес.

Зафиксировано уже несколько эпизодов противоправной деятельности сотрудников одной из организаций, продававшей курсы Шабутдинова.

Аяз Шабутдинов уже в сети хвастался про то, как заработал на обучении молодых целый миллиард в свои 30 лет. Себя он называет серийным предпринимателем, хотя большая часть бизнесов была ликвидирована по решению налоговой службы.

В мае 2022 года стало известно, что у компании Шабутдинова образовался долг в размере порядка 80 миллионов рублей. Подробнее об инфоцыганах писал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании Шабутдинова в Москве.