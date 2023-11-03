Воспринимайте критику адекватно: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 6 по 12 ноября.

Основная энергия недели с 6 по 12 ноября (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Пенктали в картах Таро — материальная масть, но характер самой карты говорит о неком состоянии нужды, когда мы задаемся вопросом: правильно ли мы поступаем? Эта карта говорит о состоянии поиска ответа свыше.

На этой неделе посмотрите на вашу жизнь и реальность, обратите внимание, может, что-нибудь уже отжило? Зачем вам этот чемодан без ручки? Эта карта в Таро олицетворяет энергию того, чтобы понять, правильно ли вы идете, что и зачем делаете в своей жизни.

Прогноз финансов недели с 6 по 12 ноября (Карта Таро — Королева Чаш)

Фото: 5-tv.ru

Королева Чаш в Таро — карта эмоционально стабильная. На этой неделе будет задача со звездочкой.

Во-первых, ко всему нужно будет относиться творчески и спокойно. Возможно, будут непонятные моменты в финансовой сфере, но не нужно паниковать. Выводите себя в состояние эмоционального баланса и стабильности и относитесь к финансам проще, но не с позицией ребенка.

Личная жизнь на неделю с 6 по 12 ноября (Карта Таро — Туз Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Туз Пентаклей в Таро является максимально устойчивой картой, говорящей о том, что на этой неделе в сфере отношений можно начинать новые проекты. Речь не только о любовных отношениях, но о коммуникациях в принципе. Если у вас есть партнеры, пришло время выйти с ними на новый уровень и обсудить какие-то вопросы, потому что на этой неделе будет подходящее время для того, чтобы вопросы разрешились благоприятно.

В отношениях мужчин и женщин на этой неделе может начаться что-то новое. Попробуйте запланировать совместное путешествие или покупку.

Совет на неделю с 6 по 12 ноября (Карта Таро — Паж Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Паж Мечей в Таро — это информационное сообщение, которое может вызвать напряжение, в том числе это может быть критика. Воспринимайте критику адекватно, не осуждайте и не критикуйте окружающих.

Если вы получили в свой адрес какое-то сообщение, реагируйте на это спокойно. Неделя обещает быть благоприятной для философского познания и изучения себя.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на ноябрь 2023 года.