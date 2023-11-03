«Залужный признал»: в Польше объяснили Зеленскому, почему его ждет поражение

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Может президенту Украины уже пора принять, что победит Россия?

Российские войска обладают мощным потенциалом, поэтому даже наращивание военной помощи Запада не поможет главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному добиться успехов. Такое заявление сделал польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в беседе с радио RMF.

«Залужный открыто признал одну вещь: при нынешнем уровне подготовки, обучения украинских солдат, при нынешнем уровне поставок с Запада и при нынешнем уровне возможностей России этот конфликт сегодня не может закончиться для Украины успехом», — сказал он.

По словам генерала, украинские боевики не обладают необходимыми знаниями и подготовкой для использования поставляемого вооружения. И в этой связи Киеву поможет только прямое размещение специалистов и военных из Запада на фронте, но это уже грозит серьезными последствиями от России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике в украинском конфликте. На эти слова отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. В частности, он не разделил мнение Залужного. Песков отметил, что украинскому руководству уже давно было пора осознать отсутствие перспектив на победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова Залужного о тупике в конфликте разожгли дебаты в США об увеличении помощи.