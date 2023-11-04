Принцессе Астурийской исполнилось 18 лет, и она принесла присягу

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/DyD Fotografos

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Она станет первой правительницей государства с 1800-х годов.

Принцесса Леонор, дочь короля Испании Филиппа VI, присягнула на верность испанской конституции в честь своего восемнадцатилетия 31 октября. Ее выход так восхитил испанцев и привлек к себе столько внимания, что скепсис по поводу монархии в стране отошел на второй план.

Принцесса Леонор родилась 31 октября 2005 года в Мадриде. Она — старший ребенок и первая дочь Летиции и Филиппа. Несмотря на юный возраст, Леонор стала главной любимицей публики среди всех членов испанской королевской семьи. Что известно о будущей королеве Испании и сможет ли она достойно справиться со своей ролью?

Чем занимается принцесса Леонор



Леонор, принцесса Астурийская. www.globallookpress.com / IMAGO/DyD Fotografos

В августе Леонор начала трехлетнюю военную службу, которую обязаны проходить все члены королевской семьи. При вступлении на трон она станет также верховным главнокомандующим вооруженными силами Испании.

Пока Леонор учится в армии, где знакомится с разнообразными навыками: учится стрелять, выживать вдали от цивилизации, выполняет упражнение с винтовкой.

В ее отряде также есть девушки. Со всеми кадетами Леонор находит общий язык — на фото нередко можно заметить, как она дружелюбно разговаривает с товарищами по службе.

Где живет принцесса Леонор

Леонор проживет во дворце Сарсуэла на окраине Мадрида вместе со своей семьей. Дворец включает в себя сам дом королевской семьи, площадь которого достигает трех тысяч квадратных метров.

Леонор живет в одной комнате вместе с младшей сестрой. У наследниц короля есть свой распорядок дня и правила: они ложатся спать не позже 21:00, пользуются интернетом и смотрят телевизор только по выходным.

Мать Леонор даже наложила запрет на использование телефонов в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес, где учились ее дочери. Также никому в школе нельзя было фотографироваться с наследницами.

Где училась принцесса Леонор

Леонор ходила в ту же школу, где когда-то учился ее отец. После она изучала программу Международного бакалавриата в UWC Atlantic College в Уэльсе: там преподавали мандаринский, французский и арабский языки. Кроме того, она может свободно говорить по-английски.

В 2023 году, после двух лет обучения, принцесса Леонор закончила колледж и поступила в Генеральную военную академию Испании в Сарагосе.

На кого похожа принцесса



Леонор, принцесса Астурийская, в составе королевской семьи. www.globallookpress.com / DYD/Pool/Estela de Castro via ww

Эксперты, подданные и простые наблюдатели — все они в восторге от принцессы Леонор. Ее считают очень милой, воспитанной и элегантной девушкой. Этим, говорят приближенные, она больше похожа на своего отца.

Помимо этих качеств, она обладает рассудительностью, ответственностью и любопытством.

Внешне юная наследница тоже больше похожа на отца. К слову, на присягу принцесса выбрала белоснежный костюм и бежевые лодочки, а волосы собрала в аккуратный хвост. Этим она напомнила подданным свою мать — королеву Летицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери.