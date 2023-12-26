Человечество исчезло: Чеботарев и Максимова станут новыми Адамом и Евой

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Создатели нового фильма решили задуматься — что произойдет, если на земле останутся только двое.

Герои Дмитрия Чеботарева и Полины Максимовой окажутся единственно оставшимися людьми в многомиллионной Москве, а, возможно, и на всей планете. Корреспонденту 5-tv.ru удалось эксклюзивно побывать на съемках фильма «Адам и Ева 2.0» и узнать, что делать, если человечество внезапно исчезнет?

По сюжету Марина (Полина Максимова) и Виктор (Дмитрий Чеботарев) обнаруживают, что кроме них никого в огромном городе нет. Более того, отсутствует и электричество, в частности, не работают лифты, не открываются автоматические двери и так далее. Кое-как наладив привычный быт, герои начинают анализировать, куда испарились все люди. Предпринимая попытки найти «выживших», они решают доехать до Екатеринбурга, откуда родом сам Виктор, и тем самым проехать другие российские города. К тому же, Марина и Виктор осознают, что им также придется позаботиться о возрождении человечества, но что делать, если они не нравятся друг другу?

По признанию исполнителя главной роли Дмитрия Чеботарева, самому Виктору свойственны такие качества как спокойствие и рассудительность, поэтому, оказавшись в стрессовой ситуации, он включает минимум эмоций. Герой, привыкший рационально относиться к жизни, является, между прочим, старшим научным сотрудником.

«С точки зрения науки, у него в мире все понятно. А с точки зрения бытовых дел, душевных и сердечных, он совсем не разбирается. Даже говорит о том, что он старший ребенок в семье, у него есть несколько младших братьев, он был нянькой для этой большой семьи. Поэтому у него не было времени на развлечения, на какие-то детские радости, на изучение, видимо, своих чувств и инструментов общения с людьми, поэтому в этом плане у него очень большой пробел в образовании. Для моего персонажа этот фильм про движение внутрь себя и к себе тому, который где-то в детстве был потерян и не успел почувствовать эту жизнь», — отмечает актер.

Марине же, наоборот, характерна взбалмошность, импульсивность, и, в отличие от Виктора, она привыкла жить здесь и сейчас, не строя долгосрочные планы и не откладывая жизнь в долгий ящик.

По признанию режиссера фильма Ильи Фарфеля, сложнее всего было снять всем известные достопримечательности, в частности Красную Площадь, а также узнаваемые красивые набережные абсолютно безлюдными. Несмотря на присущие картине апокалипсические мотивы, по жанру она является романтической комедией.

«С точки зрения режиссера, это очень интересный баланс, так как русский зритель очень любит комедии и привык к одному сорту комедии, а романтическая комедия все равно больше подходит к парам, которые приходят в кино на свидание, и они хотят не только посмеяться, но еще улыбнуться, умилиться и развлечься визуально. Поэтому здесь мне, как режиссеру, очень важно иметь баланс, что не все должно быть только очень смешно, но также и трогательно, иногда где-то надо прослезиться, и поэтому это интересный для меня челлендж, который заключается в умении балансировать между этими жанрами», — рассказал режиссер фильма Илья Фарфель.

Выход фильма «Адам и Ева 2.0» запланирован на лето 2024 года.

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