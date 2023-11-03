«Ничего страшного нет»: Губин ответил на обвинения в плагиате

Фото: Яцина Владимир / ТАСС

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Песня исполнителя «Мальчик-бродяга» слишком похожа на композицию другого автора.

Российский исполнитель Андрей Губин признался, что позаимствовал кое-что для своей песни «Мальчик-бродяга» у аранжировщика Сергея Конева, и некоторые ноты его хита совпадают с композицией «Одинокий волк».

При этом ничего страшного Губин в этом не видит, и, тем более, не считает данный факт плагиатом. По его мнению, подобных совпадений в мире музыки достаточно много.

«Мы были молодые ребята, встретились, он показал мне свои песни, я ему свои. У каждого было что-то законченное. Потом я у него немного позаимствовал из его ''Одинокого волка'', но несильно», — рассказывает исполнитель в беседе с изданием Woman.ru.

Губин также отмечает, что обсуждал этот вопрос с Коневым, который не имеет к нему никаких претензий.

Сам аранжировщик в интервью одному из телевизионных каналов заявлял, что «Мальчик-бродяга» является точной копией его «Одинокого волка». Но судиться или раздувать конфликт никто из артистов не планирует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая девушка Губина заявила о давлении с его стороны.