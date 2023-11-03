Что там? Секретную комнату Микеланджело впервые покажут публике

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В небольшой подсобке художник жил и расписывал стены.

Во Флоренции туристы впервые увидят секретную комнату Микеланджело. В небольшой подсобке, десять метров — в длину и три — в ширину, художник жил и расписывал стены, когда попал в немилость к своим могущественным покровителям Медичи.

Комната расположена в базилике Сан-Лоренцо в Италии. Эскизы в ней были выполнены Микеланджело углем и мелом.

Неизвестные творения Микеланджело, который создал статую Давида, потолочные фрески Сикстинской капеллы и купол собора Святого Петра, обнаружили в 1975-м во время реставрационных работ. До настоящего времени их видели только искусствоведы.

Для посетителей комнату Микеланджело откроют в середине ноября. Но еженедельно ее смогут посещать не больше 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рентгеновские лучи помогли ученым раскрыть еще один секрет «Моны Лизы». Исследование показало, что Леонардо да Винчи при написании картины использовал новаторские технологии.