«Слизь будет гнойной»: чем опасно лечение насморка дома

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann

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От каких «бабушкиных рецептов» стоит отказаться при заложенности носа?

Не каждый метод домашнего лечения насморка, распространенный среди россиян, является правильным, а некоторые даже несут настоящую опасность. Об этом изданию URA.RU рассказал врач-отоларинголог Калсын Гамзатов.

Ингаляции над вареной картошкой, которые считаются одним из самых популярных способов самолечения, на самом деле грозят осложнениями человеку, страдающему от насморка. Кроме того, использование свекольного сока или горчичного масла, а также смеси меда и сока алоэ, морковной выжимки или перекиси водорода может привести как минимум к аллергической реакции.

«Все это опасно. Во-первых, концентрация веществ в народных каплях не контролируется, поэтому компоненты могут вызвать проблемы с дыханием или аллергию», — подчеркивает Гамзатов.

То же самое касается долек чеснока — есть те, кто засовывает их в нос. В этом просто нет смысла, ведь дольки остаются на поверхности, где нет слизистой.

А, если поместить чеснок глубже, то есть риски, что народное средство станет инородным телом и его придется удалять уже медикам. Прогревания врач-отоларинголог называет опасными из-за возможности возникновения инфекционных заболеваний, которые нередко перерастают в бактериальные воспаления.

«И тогда слизь в носу будет гнойной, лечиться придется намного дольше и более серьезными препаратами, например, антибиотиками. Прогревания при наличии гнойной слизи чреваты внутричерепными осложнениями, которые потребуют уже оперативного лечения. Что касается использования кварцевых ламп, то научно их эффективность не подтверждена», — говорит специалист.

В целом не каждый лекарственный препарат полностью безопасен. Многие из них нельзя использовать дольше недели, в противном случае может появиться зависимость. При насморке Гамзатов советует использовать, например, солевые растворы.

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