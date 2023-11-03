«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Алины Кузьмийчук; 5-tv.ru

Что ждет знаменитую артистку в личной жизни и карьере?

Ольга Бузова пока не нуждается в серьезных отношениях, продолжая успешно строить карьеру, но скоро все может измениться. Что ждет артистку в ближайшем будущем и как повернется ее судьба, 5-tv.ru рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Скрытые потребности

Сперва эксперт обратилась к натальной карте. Там есть Марс — он указывает на то, какой образ партнера выбирает Бузова.

«И, к сожалению, он достаточно напряженный, потому что Марс находится в Скорпионе и кризисном доме, с тяжелой аспектацией. Это означает, что она выбирает себе непростых мужчин, которые имеют сложный характер, имеют энергию доминирования, манипуляции, и немного наезжают на ее женскую часть», — говорит Кузьмийчук.

По мнению специалиста, последнее может означать, что Бузова подсознательно стремится к тому, чтобы получать от партнеров не позитивные эмоции, а, наоборот, боль, негатив или неприятности.

Дистанция с мужчинами

Что касается возможности выйти замуж, у Бузовой на самом деле нет большого желания связывать себя узами брака, предполагает Кузьмийчук. Ведь, что бы она ни заявляла публике, ей комфортно жить с партнерами на расстоянии.

«Событийно так складывается, что мужчина всегда находится далеко. Это могут быть какие-то командировки, поездки, жизнь на два города. Но в реальности это происходит так, как она не может долго находиться или жить с человеком», — объясняет астролог.

При этом Венера, которая находится в 12-м доме, говорит о том, что артистке нравится эта дистанция, она сама не хочет подпускать мужчин к себе слишком близко. Ведь сейчас главное для Бузовой — это финансовое благополучие.

«Ее душа находится в доме денег, это означает, что ее материальные блага очень сильно интересуют. Поэтому она очень много работает, достигает больших успехов в карьере», — считает Кузьмийчук.

Долгожданная встреча

Однако певице недолго осталось наслаждаться одиночеством. Астролог уверена, что Бузова встретит «мужчину ее жизни» уже в следующем году.

«После ее дня рождения, после 20 января. В прогнозе Ольги встречается в доме брака прекрасное расположение планет. Это — Солнце и Плутон, которые фундаментально меняют ее личную жизнь. Больше она не будет, как прежде. Мы увидим совершенно другой сценарий», — убеждена специалист.

Кузьмийчук считает, что союз с новым возлюбленным будет очень крепким, и Бузова, наконец, обретет счастье в личной жизни. Более того, именно этот мужчина может стать отцом ее детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания.