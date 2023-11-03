«Сферум» запускает Библиотеку практик с полезными идеями для уроков

Фото: vk.com

В рамках Года педагога и наставника «Сферум» запускает бесплатную электронную Библиотеку практик, которая поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов.

На старте в библиотеке доступно более двадцати рекомендаций о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль "Сферум" в VK Мессенджере для решения образовательных задач. В дальнейшем библиотека будет пополняться новыми идеями от педагогов со всей страны.

Полезные идеи в библиотеке могут найти учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. В библиотеке можно найти полезные механики для проведения интерактивных квестов, пример домашнего задания для школьников «Отгадай литературное произведение», онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие идеи.

Авторами Библиотеки практик выступили победители и участники олимпиады «Лица Сферума»‎ — более двух десятков учителей из разных регионов страны. Сервис приглашает педагогов присоединиться к наполнению библиотеки, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

«Команда "Сферума" вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в Библиотеке практик самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», — отметил Рубен Акопов, руководитель сервиса "Сферум", VK.

Учебный профиль "Сферум" в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль "Сферум" является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.