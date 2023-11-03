Алла Пугачева тайно вернулась в Россию?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что заставило знаменитость приехать в столицу и как долго она пробудет дома?

Помощница Аллы Пугачевой отказалась комментировать «Известиям» возвращение звезды в Россию.

«Я не даю никаких комментариев», — ответила собеседница.

Накануне вечером в многочисленных Telegram-каналах появилась информация о том, что Пугачева приехала в Москву 2 ноября. Что стало причиной ее визита и как долго он продлится — неизвестно. При этом мужа Максима Галкина* с ней было.

В 2022 году, после начала спецоперации, Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за бегства в сторону эстрадной певицы полилось много негатива.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась на родину, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Однако в мае 2023-го Пугачева вновь появилась на родине. 6 мая артистка прибыла на Троекуровское кладбище Москвы на похороны близкого друга — модельера Валентина Юдашкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие «хвосты» нашлись у Пугачевой в РФ.

* — признан в РФ иноагентом.