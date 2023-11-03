Наша служба и опасна, и трудна: как снимали сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» и что стало с его актерами

Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

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Легендарная картина вышла на экраны 52 года назад. Почему спустя много лет она остается культовой?

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября. На российском телевидении существует множество фильмов о работе МВД во всех ее красках, но классика жанра под названием «Следствие ведут ЗнаТоКи» остается неповторимой картиной.

14 февраля 1971 года состоялась премьера легендарного телесериала. В центре сюжета — три работника московской милиции следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит.

Главные герои на протяжении всех серий расследуют самые разнообразные уголовные дела. Убийства, грабежи, хищения и подпольная торговля — все это сопровождают личные переживания и проблемы.

Как же создавали «Следствие ведут ЗнаТоКи» и как съемки в нем сказались на судьбах актеров?

Как снимали сериал



Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

«Следствие вели ЗнаТоКи» был создан по инициативе Министерства внутренних дел СССР. Глава ведомства того времени Николай Щелоков проводил реформы, стараясь повысить престиж милиции и уменьшить уровень преступности. Тогда ему и пришла в голову идея показать на телеэкранах сериал о работе милиционера.

Съемки проходили преимущественно в Москве. Сценарий для «Следствие вели ЗнаТоКи» написал Александр Лавров, который много лет работал в МВД. В основу легли настоящие уголовные дела, но, естественно, с измененными данными.

Съемки начались очень быстро. Режиссером стал Вячеслав Бровкин. Актеров, согласно требованию редакции, подбирали в театре на Малой Бронной.

Интересные факты

Чтобы лучше войти в роль, Каневский, Леджей и Мартынюк регулярно проходили подготовку в МВД.

После выхода серии «Подпасок с огурцом», где речь шла об иностранце, который пытался вывезти картину Эль Греко за границу, было принято постановление, которое ужесточало правила вывоза из страны художественных ценностей.

После выхода серии «Из жизни фруктов» появились изменения в порядке ведения документации на овощебазах страны, на проблемы в котором было указано в сериале.

Георгий Мартынюк стал заложником своей роли: на улице к нему всегда обращались «Пал Палыч», а кассиры, не глядя в его паспорт, выдавали ему железнодорожные и авиабилеты на фамилию его героя Знаменского.

Главным героям «Следствие ведут ЗнаТоКи» в реальной жизни постоянно приходили мешки с письмами — люди просили о помощи в расследовании зависших дел.

Как сложились судьбы актеров

Георгий Мартынюк

Мартынюк Георгий. Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

Роль в картине «Следствие ведут ЗнаТоКи» подарила Георгию Мартынюку всенародную славу и любовь. Однако в фильмографии актера не так много ролей. В основном он играл в театре: на сцене Мартынюк исполнил около 30 ролей.

На телеэкранах его можно увидеть в таких известных проектах как «А зори здесь тихие», «Ералаш», Тайны дворцовых переворотов». Георгий Мартынюк удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста Российской Федерации.

Ушел из жизни 13 февраля 2014 года после продолжительной болезни.

Леонид Каневский

Каневский Леонид. Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

Роль майора Томина в картине «Следствие ведут ЗнаТоКи» принесла Каневскому большую популярность. Правда, в итоге устал от этого образа и того, что в кинематографе его видят только так.

После ухода из саги Каневский стал ведущим, но и не забросил съемки в сериалах. Также он озвучивал Финна Макмисла в мультфильме «Тачки 2». Всего на счету актера более 50 фильмов и сериалов.

Несмотря на это, Каневский, фактически, вернулся к узнаваемому образу в документальном сериале про преступления в СССР.

Эльза Леждей

Леждей Эльза. Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

После съемок в «Следствие ведут ЗнаТоКи» Эльзу Леджей практически не приглашали на другие роли, так как она навсегда стала заложницей образа Зинаиды Кибрит.

В 1992 году у Эльзы Леджей умер любимый муж — Всеволод Сафонов. Потеря близкого человека заставила актрису замкнуться в себе. Она перестала выходить из дома, общаться с прессой и друзьями. В гости приходили только сын и внук.

Леджей страдала тем же недугом, что и муж — раком легких. 12 июня 2001 года звезда «Следствие ведут ЗнаТоКи» скончалась на 69-м году жизни.

Борис Иванов



Иванов Борис. Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

Народный артист РСФСР Борис Иванов сыграл Шахова в «Следствие ведут ЗнаТоКи». Сам актер родом из Одессы, где учился в местно театральном училище и также служил в оперном театре.

Иванов часто снимался в кино, а его типаж позволял ему играть роли иностранцев, аристократов и высокопоставленных чиновников. Его последней работой был фильм «Послушай, не идет ли дождь» в 1999 году.

2 декабря 2002 года Борис Иванов скончался. Он похоронен на Ваганьковском кладбище.

Людмила Богданова



Богданова Людмила. Фото: Кадр из сериала «Следствие ведут знатоки», 1971 г.

Советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Людмила Богданов сыграла в «Следствие ведут ЗнаТоКи» жену Шахова.

Помимо съемок в сериале, актриса всю жизнь играла в Театре на Малой Бронной. В кино снималась мало даже после успеха сериала о милиции.

Людмила Богданова ушла из жизни в 2015 году. Похоронена на Калитниковском кладбище.

Юрий Катин-Ярцев



Катин-Ярцев Юрий. Фото: Кадр из к/ф «Бой после победы», реж. Виллен Азаров, 1972 г.

Юрий Катин-Ярцев сыграл в «Следствие ведут ЗнаТоКи» загадочного «Черного маклера», преступника с многолетним стажем, ставшего мозгом преступной группы Шахова.

После съемок актер продолжил играть в других проектах. Всего в его фильмографии более 100 фильмов. За свою деятельность получил звание Народного артиста РСФСР в 1989 году и звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1978 году.

Юрий Васильевич Катин-Ярцев ушел из жизни 18 марта 1994 года. Похоронен на Армянском кладбище.

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