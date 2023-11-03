«Опыт будет»: Чарли Шин рассказал, как относится к продаже дочерью интимных фото
Чарли Шин не критикует свою дочь из-за продажи интимных фото
Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou/AdMedia
Наследница американского актера начала публиковать «эксклюзивный контент для взрослых» уже в 18 лет.
Американский актер Чарли Шин честно рассказал, как относится к работе 19-летней дочери на платформе OnlyFans. Как пишет, Page Six, он не сразу смог принять то, что Сэми продает свои интимные фото и видео.
«Сначала я инстинктивно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать и другие», — заявил Чарли Шин.
Сэми начала вести аккаунт на OnlyFans год назад, когда ей было 18 лет. Подписчикам она предлагает эксклюзивный контент, а также активно ведет социальные сети, где тоже нередко демонстрирует тело.
Чарли Шин признался, что ему понадобилось много времени для того, чтобы принять увлечение дочери. Знаменитость много работал над собой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей и критики, постоянно напоминая самому себе, что Сэми уже взрослая.
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