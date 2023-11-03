Наемник Вандайк: более 500 американцев в рядах ВСУ погибло на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

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Недавно в районе Работино заметили и французских наемников.

Большое число американских наемников, бьющихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибло на передовой. Такое заявление сделал боец из США Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — утверждает он.

Причем среди погибших боевиков в рядах ВСУ есть не только американцы, но и европейцы.

Кроме того, Вандайк уверен, что Украина слишком поздно начала контрнаступление, поэтому войска вынуждены сражаться с хорошо подготовленными линиями обороны ВС РФ. В результате «наступил тупик», что признали даже боевики ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы ВДВ РФ заметили французских наемников ВСУ в районе Работино.