«Огромная потеря»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Темирканова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Известный деятельность искусства скончался на 85-м году жизни.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Телеграмма для его родных и близких опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер выразил глубокие соболезнования и слова поддержки.
«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», — говорится в телеграмме.
Путин также отметил, что Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам и дарил свой талант людям. Память о нем сохранится в сердцах россиян, заключил Путин.
О смерти Юрия Темриканова стало известно в четверг, 2 ноября. Известному дирижеру было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не назывались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда пройдет прощание с Юрием Темиркановым.