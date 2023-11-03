«Ты кого-то подвинул»: Лада Дэнс о конкуренции с Лерой Кудрявцевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая телеведущая дебютировала в качестве исполнительницы, а также сняла клип на свою песню «Вдвоем».

Певица Лада Дэнс прокомментировала дебют телеведущей Леры Кудрявцевой в качестве музыкального исполнителя. Как известно, звезда ток-шоу в 48 лет решила попробовать себя в новом амплуа. Она записала песню «Вдвоем» и сняла клип — видео посвятила молодому мужу Игорю Макарову. Как призналась Лада Дэнс, страха за свою карьеру она не испытывает, всем хватит места под солнцем.

«Пускай! Это же классно, когда кто-то тебя подвинул, потом ты кого-то подвинул… Это же движуха, это замечательно… Вот мы про нее говорим — она уже молодец. Есть люди, за которыми надо двигаться. Кто-то сидит ничего не делает, а кто-то вот, удивляет», — сказала артистка в интервью 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле.

Как отметила Лада Дэнс, во всем мире люди творческих профессий ставят эксперименты и ищут себя за пределами профессиональной сферы. Почему же российским знаменитостям надо запрещать делать то же самое? Так или иначе, если из идеи получается красочное шоу или отличный номер, его стоит показать зрителю. Это касается и Кудрявцевой.

Это нормально. У нас не только телеведущие, у нас политики поют, у нас рестораторы поют, это же круто! Вообще петь должны все! Потому что нас песня стоить и жить помогает», — заявила певица.

Страшно ли, что новые звезды подвинут? Нет, этого селебрити не боится. Услышав такой вопрос от журналиста, она смутилась, так как сама подобных страхов не испытывает. И если у других музыкантов восходящая звезда вызывает лишь раздражение, налицо проблемы с самооценкой. К Лады Дэнс этой проблемы нет — она ничего не боится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто преследовал Леру Кудрявцеву с угрозами расправой.