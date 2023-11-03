Фото, видео: 5-tv.ru

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Создатели фильма потратили сотни часов на изучение истории и быта древних славян.

Невероятные трюки и зрелищные сражения. Зрителей Пятого канала ждет большая и уникальная премьера — в ближайший понедельник на экраны выйдет древнерусский детектив «Витязи». Создатели обещают захватывающий экшн, новейшие спецэффекты и, что самое главное, полное погружение в эпоху древней Руси. Ведь авторы потратили сотни часов на скрупулезное изучение быта, одежды и даже манеры речи тех времен. Эксклюзивные кадры увидел корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Эксклюзив для зрителей Пятого канала — экшен сцены сериала «Витязи». После монтажа и съемок мы публикуем их впервые. Головокружительные трюки свалят зрителя наповал.

Создатели саги не боятся приоткрыть завесу тайны и показать захватывающие эпизоды. Их будет много, да и потом — нужно скрасить томительное ожидание любителей исторических картин, которые считают дни до премьеры. А она уже близко.

Древнерусский детектив про витязей XIII века. Их отстранили от службы после провала операции. Это происки предателя, но новгородский посадник неумолим. Они готовы жить мирным ремеслом, но сердца воинов не знают покоя.

«Мы витязи, Белогор, таких как мы — наперечет! Ежели в Новгород путь заказан, в Рязань пошли, Суздаль. Да нам любой князь будет рад», — говорит один из героев.

В итоге ржавчине не суждено было коснуться доблестных мечей. Сила богатырей понадобилась для защиты простых людей от лиходеев. У витязей одна благородная цель, но разные таланты и навыки. Наблюдать интересно за каждым из них. Алан Томаев играет грозного Варуна.

«К необычным качествам Варуна, пожалуй, можно отнести его тягу к миру природы, к миру животных. Он язык животных знает. Умеет прислушиваться к себе. Если на современный манер это перевести, то я бы назвал это очень хорошо развитой эмпатией», — отметил актер Алан Томаев, исполнитель роли Варуна.

Персонаж Олега Малышева — Белогор. Лидер тройки славных воинов, тот кто в их борьбе удерживает баланс между «эмоцио» и «рацио».

Полное погружение в эпоху древней Руси. Создатели фильма потратили сотни часов на изучение быта, манеры речи, одежды и оружия тех времен чтобы все это воссоздать на экране. Было тяжело и в прямом и переносном смысле говорят актеры — только меч и доспехи весят три десятка килограммов.

«Не взвешивал, но достаточно, чтобы понять как они себя ощущали в то время», — заметил актер Олег Малышев, исполнитель роли Белогора.

Но сериал не только про яростные сражения. В сердцах закаленных в боях витязей всегда остается место для любви и дружбы — крепче стали их мечей. Об этом и поет песне Алан Томаев, актер исполнил главный саундтрек сериала.

А теперь историческая дата уже для поклонников жанра — первое сражение «Витязей» назначено на шестое ноября. Сага о справедливости только для зрителей Пятого канала.