Недостижимый для всего мира уровень: Белоярская АЭС начинает работу на новом топливе

Фото, видео: Концерн «Росэнергоатом» / rosenergoatom.ru; 5-tv.ru

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Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на секретном предприятии.

Белоярская АЭС полностью переходит на топливо будущего. Речь о своего рода радиоактивном коктейле, состоящем из изотопов урана и плутония, который образуется в процессе работы атомных станций.

Наши ученые сумели превратить опасные соединения в долговечный источник энергии. Новые технологии в действии увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Передвигаться по территории АЭС можно только в чистом и белом, включая обувь. Так любое загрязнение, в том числе радиационное, легче заметить — шутят атомщики. Впрочем, белоярская станция — одна из самых безопасных в мире. Персональные счетчики Гейгера не дадут соврать — цифры нулевые.

А вот это — самое сердце белоярской атомной станции: центральный зал и уникальный реактор БН-800, единственный в мире, который работает по сути на ядерных отходах. Сама установка скрыта под этим оранжевым колпаком, а по большим трубам разогретый теплоноситель поступает в парогенераторы.

Именно этот инновационный реактор на быстрых нейтронах стал настоящей мировой сенсацией, когда первым на планете целый год вырабатывал энергию на МОКС-топливе. Так называют радиоактивный коктейль, который образуют классические атомные станции в процессе работы. Ученые сумели превратить опасные соединения в топливо, которого хватит на тысячи лет.

Ядерная реакция происходит в тепловыделяющей сборке, которая находится в активной зоне реактора. При попадании нейтрона ядро урана делится на две части, которые разлетаются с большой скоростью. При этом выделяется большое количество тепловой энергии и образуются новые нейтроны.

«Российская энергетика и ядерный комплекс получает неоспоримое конкурентное преимущество уже на мировом уровне. И это та технология, где мы пока недостижимы для всего остального мира», — рассказал первый заместитель главного инженера БАЭС Илья Филин.

Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на секретном предприятии, надежно укрытом в глубине сибирских скал. Оксиды урана и плутония обрабатывают и надежно спаивают в тепловыделяющие сборки. Затем контейнеры с готовыми изделиями доставляют на Урал и уже на атомной станции — словно батарейки — загружают в реактор.

«Сейчас происходит вращение поворотных пробок для наведения на ячейку реактора, и последующей перегрузке ТВЭЛ, стоящих в этой ячейке», — объяснил инженер реакторного цеха БАЭС Максим Новиков.

Реактор БН-800 — изделие экспериментальное и для мировой энергетики было своего рода вызовом. Теперь, когда стабильная работа на мокс-топливе доказана, на основе уральской установки создадут серийное изделие БН-1200. Будущий флагман отечественной и мировой атомной энергетики.

«Мы увеличиваем сырьевую базу атомной энергетики не побоюсь сказать — в сотни раз, это один момент. Второй момент — мы в десятки раз уменьшаем количество поступающего на хранение отработанного ядерного топлива, и решаем проблему с утилизацией высокоактивных радиоактивных отходов», — поделился заместитель главного инженера БАЭС по безопасности и надежности Валерий Шаманский.

Главный критерий, за которым предельно внимательно следили на всех этапах работы передового реактора — безопасность. После аварии на «Фукусиме» в конструкцию даже внесли дополнительные изменения. Хотя и без этого она надежно защищена.

«Если, например, в реакторе растет температура, то автоматически вводится в реактор отрицательная реактивность, мощность снижается. Точно также если повышается мощность и реактор начинает греться, то СКЛ эта мощность гасится, дополнительно давится. Кроме того, реактор оснащен пассивными системами безопасности», — объяснил заместитель главного инженера БАЭС по эксплуатации блока № 4 Денис Сапегин.

Уральские атомщики доказали: технология закрытого ядерно-топливного цикла готова к применению в промышленных масштабах. И в этой гонке Россия оказалась на голову впереди зарубежных конкурентов.