Два самолета МЧС России вылетели на помощь в сектор Газа
Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Газу
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Доставку организовал президент РФ Владимир Путин.
Два военных самолета Ил-76 МЧС РФ отправили 28 тонн гуманитарной помощи специально для мирного населения, проживающего в секторе Газа. Об этом сообщает само ведомство и делится видео.
Известно, что доставка организована по поручению президента РФ Владимира Путина. Груз должен включать в себя медикаменты, а также перевязочные и кровоостанавливающие средства для помощи раненным.
Гуманитарную помощь от России должны будут передать членом Египетского общества Красного Полумесяца, они отвечают за направление необходимых лекарств и препаратов жителям сектора.
До этого Россия уже отправляла гуманитарную помощь на Ближний Восток в конце октября, тогда речь шла о 27 тонн продовольствия.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как палестинцы пытаются сбежать от обстрелов в секторе Газа.