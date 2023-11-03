Фото: Георгий Тер-Ованесов / ТАСС

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Муза завидовала успеху мужа и часто свою обиду срывала на нем. Дошло даже до того, что востребованный Юматов после съемок готовил и убирался дома, в то время как жена листала модные журналы.

Для народного артиста РСФСР Георгия Юматова 1947-й год оказался счастливым. На съемках картины «Молодая гвардия» 21-летний актер влюбился в очаровательную 23-летнюю блондинку Музу Крепкогорскую. Правда, позднее выяснилось, что она брюнетка и обесцвечивает волосы пергидролем. Роман развивался стремительно. В декабре 1947-го они сыграли свадьбу.

Очень скоро Юматов стал звездой всесоюзного масштаба, а вот у Музы карьера не задалась. Она завидовала успеху мужа и часто свою обиду срывала на нем. Георгий безумно любил жену и соглашался сниматься только, если найдется роль и для Музы.

Актрису брали, но ей приходилось довольствоваться небольшими эпизодами. Самый запоминающийся был в фильме «Москва слеза не верит», где она сыграла генеральшу, пользующуюся положением мужа, чтобы тешить себя шмотками.

Кадр из к/ф «Молодая гвардия», реж. Сергей Герасимов, 1948 г.

После свадьбы выяснилось, что характер у Музы не сахар. На роль любящей жены и хранительницы очага она мало подходит. Это в кино Юматов был звездой, а дома ею была Муза.

Она то и дело закатывала истерики, причитая по поводу своей актерской неустроенности. Георгий успокаивал ее. Чтобы утешить «страдающую» супругу, тратил все гонорары на импортную одежду, меха и драгоценности для нее.

Целыми днями Крепкогорская смотрела телевизор, листала журналы и бегала по магазинам. Она любила многолюдные шумные посиделки и заставляла мужа идти на поклон за деликатесами к директору Елисеевского магазина. Ему было стыдно, но отказать он ей не мог.

Устраивать домашний быт она не любила и не хотела. Всем этим занимался Георгий: готовил, стирал, убирался. И слепо продолжал любить и баловать жену.

Они жили в большой трехкомнатной квартире с двумя балконами и 20-метровой кухней. При этом жена поселила его вместе с тещей в одной комнате, причем самой маленькой.

Иногда милостивая Муза допускала его в свою спальню, которая выглядела как комната для королевы — огромная кровать, шкаф, кресла и трюмо были белого цвета. На трюмо стояла шкатулка с многочисленными драгоценностями.

До него периодически доходили слухи, что жена позволяет себе походы налево. Он делал вид, что ничего не знает, лишь бы она оставалась рядом. В кинотусовке болтали, что Крепкогорская пойдет на свидание с любым режиссером, лишь бы он дал ей главную роль. Из-за этого она и детей не рожала, вдруг ей сейчас предложат нечто стоящее, а она в положении?

Когда ей было уже за 40, она сообщила мужу, что ждет ребенка. Актер был счастлив. Это был последний шанс стать родителями. Как раз в это время его срочно вызвали на съемки, а Муза оставшись одна, опять побежала к частнику избавляться от нежелательной беременности — а вдруг она упустит интересную роль?

Кто-то из друзей сообщил Юматову о ее намерениях и дал адрес подпольного врача. Георгий кинулся в Москву, прибежал на квартиру, но не успел. Больше детей иметь она не могла.

Именно тогда у актера случился первый длительный запой. Время от времени Крепкогорская кодировала его, но если ей нужно было добиться чего-то от него, то сама ставила бутылку на стол.

В 1990-е все драгоценности пришлось продать. Юматов остался без работы. А тут еще другая беда. Актер повздорил с дворником, который в пылу ссоры заявил ему, что лучше бы победил Гитлер. Взбешенный фронтовик схватил охотничье ружье и выстрелил. Затем сам позвонил в милицию.

Через четыре месяца он вышел на свободу по амнистии. Георгий Александрович очень корил себя за то, что лишил человека жизни. Стал регулярно ходить в церковь и наконец бросил пить.

Они были вместе почти 50 лет. Осенью 1997-го он умер от разрыва брюшной аорты. После похорон Крепкогорская впала в депрессию и очень тосковала по мужу. Она стала крепко выпивать и прожила без него еще около двух лет.

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