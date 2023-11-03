«Видим фронтальное наступление»: посол Антонов раскрыл дерзкие планы США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde / face to face

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Антироссийские санкции Штатов посол назвал хаотичными и не имеющими здравого смысла.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал политику США в отношении РФ фронтальным наступлением, охватывающим все сферы жизни общества. Американские санкции против Москвы он назвал хаотичными и не имеющими здравого смысла. По словам дипломата, у Штатов одна задача — нанести ущерб России. При этом власти не беспокоятся, что урон от их действий окажется куда более значительным именно для Запада.

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — заявил Антонов в ходе общения с журналистами.

Посол подчеркнул, что Соединенные Штаты обрывают «последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву». Американцы, по его мнению, помимо прочего стремятся расшатать внутреннее единство в РФ.

Накануне стало известно о расширении антироссийского санкционного списка США. В нем оказались 37 физических лиц из разных стран и ряд организаций, в том числе «Почта банк», «Абсолют банк», банк «Русский стандарт», МГТУ имени Баумана и другие — почти 200 компаний из РФ, Китая, ОАЭ, Турции и прочих государств. Таким образом продолжается давление с помощью ограничительных мер, которое усилилось после начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юридических лиц.