Газа полностью окружена, идет штурм: новый этап военной операции
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари: Армия Израиля завершила окружение Газы
Фото: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces
До начала войны население города составляло около 600 тысяч человек.
Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) завершила окружение крупнейшего города в секторе Газа. С такой информацией выступил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга с журналистами.
«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение Газы. Они полностью окружили город», — сообщил он.
Кроме того, он отметил, что военные Израиля атакуют командные пункты палестинского движения ХАМАС и уничтожают их в ближних боях.
До начала войны население города Газы составляло около 600 тысяч человек. Он является административным центром сектора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа.