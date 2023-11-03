Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить теракт в РУДН

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Читайте нас в: Дзен Новости

Все пробудут в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.

В Москве под стражу Замоскворецкого суда отправили трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в студенческом общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Об этом информирует официальный Telegram-канал судов столицы.

«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения подозреваемым в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития «Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы», — подчеркнули в суде.

Все трое должны провести в следственном изоляторе минимум до января 2024 года. Их обвиняют сразу по двум статьям УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Теракт». Пока никакой дополнительной информации не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленобласти 12-летняя девочка забеременела от буйного подростка.