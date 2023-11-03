Маленькая, но грозная: детеныш панды из Московского зоопарка научилась рычать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yong Wang; 5-tv.ru

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Двухмесячная малышка также начала видеть и слышать.

Настоящий характер дикого зверя показала самая милая обитательница московского зоопарка, за взрослением которой с умилением следят во всей стране. Сегодня двухмесячный детеныш большой панды начал видеть и слышать. Малышка тут же дала понять окружающим, что в обиду себя не даст.

Маленькая медведица показала свой грозный нрав, хотя даже еще не начала ходить, но уже пытается ползать. Глядя на нее, сразу вспоминается известная фраза про то, как быстро растут чужие дети. Вот так она выглядела в начале сентября через несколько дней после появления на свет.

Ее родители — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке четыре года, но их познакомили друг с другом только этой весной. Китай предоставил животных в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Россией.