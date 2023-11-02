В ГОСТ внесли запрет на произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Генпрокуратура взяла под контроль действия производителей, которые вводят в заблуждение потребителей.

После вмешательства Генпрокуратуры РФ в ГОСТ были внесены требования к производителям о привычных для покупателей объемах фасовки социально значимых видов продуктов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте. Отмечается: прокурорские проверки показали, что нередко производители сокращают объем упаковки и содержимого, а стоимость не снижают, порой даже увеличивают.

«Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — подчеркивается в сообщении.

По инициативе Генпрокуратуры изменения в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте» были внесены 24 октября. Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, должны использовать фиксированные нормы количества продукта в упаковке.

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров», — отметили в Генпрокуратуре.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются российские покупатели — это контрафакт. Подделывают все, и несмотря на работу контролирующих органов, на полках магазинов то и дело оказывается фальсификат. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить натуральное молоко от подделки.