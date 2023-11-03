Семью мигрантов выдворят из России после избиения школьника их ребенком

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Сын «иностранных специалистов» огорчил своих родственников неожиданной депортацией.

Сын из семьи азербайджанских мигрантов разрушил надежду своих родных на прекрасную жизнь в России. В школе Нижнего Новгорода восьмиклассник избил ребенка, на вид значительно младше себя. Видео с правонарушением попало в Сеть. Правоохранители обратили на это внимание и решили взяться за семью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду.

Оказалось, что родители обидчика нарушили миграционное законодательство. На маму и папу молодого хулигана составили протоколы об административных нарушениях. Мужчине и женщине назначали штрафы и потребовали покинуть Россию.

«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — написало ведомство.

В МВД отметили, что сейчас родители подростка находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Щелково пенсионер задержал мигранта, ограбившего ребенка.