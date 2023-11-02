Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутат считает, что по логике Томаса Баха, Россия должна быть на Олимпиаде. Но считает ли она заявление президента комитета правильными?

Президент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах недавно заявил, что у Израиля не будет ограничений на Олимпиаде. Ведь спортсмены не отвечают за слова политиков. Удивительно, что при такой логике Россия в играх не участвует. По этому поводу олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась эксклюзивно для сайта 5-tv.ru.

«Ну, вы знаете тут удивительное лицемерие, абсолютно точно. Я назвала это супер двойные стандарты. То есть были двойные стандарты. Теперь супер двойные стандарты. Потому что в нашем случае ничего не было», — сказала спортсменка.

Она отметила, что не осуждает заявление Баха. Оно подходит под нынешнею ситуацию. И по большей части заявление успокаивает не государство Израиль, а самих евреев, которые могут выступать и за другие страны. В целом, так МОК проявляет свою толерантность.

Но депутат возмутилась тому, что подобного отношения не было к российским и белорусским атлетам. Исходя из своих слов МОК обязаны пригласить наших и соседских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры. И причем Россия и Белоруссия должны выступать под флагами и с гимном.

«Это совершенно неприемлемо, они должны сейчас, раз пошла такая тенденция, расширить это заявление и применить его для россиян. Но мы же знаем, что дальше начнутся бойкоты. А почему тогда нет бойкотов по поводу Израиля и Палестины. Они же могут возникнуть. И что тогда будет делать МОК? Поэтому вопрос, тогда бы была справедливость, справедливость восторжествовала бы и спорт был бы вне политике», — отметила Журова.

Она добавила, что хоть заявление МОК и правильное, но оно имеет исключительно политические мотивы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фетисов высказался о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2026.