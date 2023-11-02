Любовь всего СССР: как сложилась судьба актеров «Покровских ворот»

Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.

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Не все жизни прошли счастливо. Есть и трагичные примеры.

Лирическая комедия «Покровские ворота» — один из лучших фильмов советского кинематографа. Незамысловатая, ироничная и немного грустная история о жителях коммуналки в далеких 1950-х годах завоевала популярность по всему Советскому Союзу, а исполнители главных ролей стали всенародными любимцами.

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Молодой Олег Меньшиков сыграл неунывающего аспиранта-историка Костика, от лица которого идет повествование. До этого начинающий актер засветился в небольших ролях в таких известных картинах, как «Полеты во сне и наяву» и «Родня». Но именно роль Костика стала визитной карточкой Меньшикова, хотя на его счету немало интересных кинематографических и театральных работ.

После «Покровских ворот» Меньшиков сыграл главные роли в фильмах «Капитан Фракасс» и «Мой любимый клоун». В лихие 1990-е года Олег Евгеньевич не сидел без работы; напротив, в это время он снялся в нашумевшей драме Никиты Михалкова «Утомленные солнце», которая получила Оскар. Он же сыграл главную роль в его следующем фильме «Сибирский цирюльник», которая стала знаковым явлением постсоветского кинематографа.

В 2000-е годах актер попробовал себя в роли Эраста Фандорина в политическом детективе «Статский советник»; затем последовали неоднозначные роли в фантастических боевиках Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение». Последняя интересная работа актера — главная роль в криминальном телесериале «Ваша честь», который получил одобрение критиков.

Актер женат на актрисе Анастасии Черновой, которая моложе его на 23 года. К сожалению, детей у пары нет, однако это никак не повлияло на отношения супругов.

Инна Ульянова

Инна Ульянова. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.

Инна Ульянова сыграла Маргариту Павловну, бывшую жену доброго, талантливого, но непутевого филолога Хоботова. Эта роль стала ее визитной карточкой. До этого она, в основном, играла в театре, но мечтала о кино. Однако талантливой актрисе не везло. До «Покровских ворот» ее самой запоминающейся, но эпизодической ролью была пьяная женщина-математик в сериале «17 мгновений весны». Поэтому предложение Михаила Козакова стало судьбоносным в ее творческой судьбе.

Однако в жизни Ульянова совсем не похожа на властную, дерзкую и самовлюбленную Маргариту Павловну. Не была она также и «Эйнштейном в любви», как заявляла ее героиня Штирлицу. Ее личная жизнь сложилась неудачно. В 1966 году она вышла замуж за режиссера и актера Бориса Голдаева — исполнителя роли Левина в «Анне Карениной». Но этот брак продержался полтора года и распался из-за ревности Ульяновой и упрямства Голдаева.

Через некоторое время она познакомилась с французским летчиком Жаном-Пьером Константеном, который влюбился в нее и даже предложил ей руку и сердце, а также Париж. Но Ульянова отказалась, и влюбленные поддерживали отношения через переписку. Этот роман продлился 4 года до смерти летчика, которую актриса переживала очень тяжело.

В 1990-х годах актриса снималась в эпизодах. Ей досталась небольшая роль в драме Михалкова «Утомленные солнцем»; также она снялась в фильме «Наша дача» и в телесериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Последние годы жизни Инна Ивановна провела в одиночестве. Она злоупотребляла алкоголем; перестала сниматься в кино и выходить на театральную сцену. В 2005 году Ульянова скончалась из-за онкологии, оставшись в памяти зрителей незабвенной Маргаритой Павловной из «Покровских ворот».

Анатолий Равикович

Анатолий Ракович. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.; Белинский Юрий / ТАСС

Анатолий Равикович сыграл рассеянного, чудаковатого, робкого интеллигента Хоботова, отставного супруга Маргариты Павловны. Эта роль до конца жизни актера оставалась его визитной карточкой. Однако Анатолий Юрьевич недолюбливал своего героя из-за его преувеличенной нерешительности. В одном интервью актер признался, что в его представлении Хоботов более решительный человек и в состоянии бороться с натиском своей бывшей жены. Но режиссер фильма Михаил Козаков был категорически против импровизаций, из-за чего постоянно ссорился с Равиковичем.

Вместе с тем Анатолий Юрьевич ценил роль Хоботова, так как это была его первая крупная и удачная работа в кино. До сих пор Равикович был, в первую очередь, театральным актером, а его фильмография была совсем небольшой. После громкого успеха «Покровских ворот» режиссеры предлагали ему роли, которые были вариациями образа Хоботова, что категорически претило актеру, который в театре привык к импровизациям. Поэтому Равикович был рад отойти от надоевшего амплуа и очень ценил роль Эркюля Пуаро в экранизации детектива Агаты Кристи «Загадка Эндхауза» и роль кардинала Мазарини в фильмах Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Мушкетеры 30 лет спустя».

Актер был женат дважды. Его первой супругой была актриса Елена Доброседова, с которой он расстался ради брака с Ириной Мазуркевич — звездой музыкальных комедий «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово». Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливо прожили до смерти Равиковича в 2012.

Леонид Броневой

Леонид Броневой. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

До съемок в «Покровских воротах» на счету Леонида Броневого уже были две звездные роли: Мюллера из «Семнадцати мгновений весны», которого без преувеличения цитировала вся страна, и флегматичного герцога из философского фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».

В обоих картинах Леонид Сергеевич играл невозмутимых, флегматичных, непробиваемых личностей, которые как будто оправдывали его фамилию. А в «Покровских воротах» ему достался персонаж с более широким спектром эмоций: он поет, сам себе аккомпанирует, выпивает, переживает творческий кризис и неразделенную любовь. Самой заметной ролью актера после Велюрова стал меланхоличный доктор из музыкального фильма того же Захарова «Формула любви».

Броневой был востребован и на театральной сцене: он много лет играл в театре на Малой Бронной и в Ленкоме. Актер был дважды женат. Его первая жена Валентина Блинова тоже была актрисой, но она рано умерла. Второй раз Броневой женился в зрелом возрасте на Виктории, которая была инженером. С ней он счастливо прожил вплоть до своей смерти в 2017 году.

Виктор Борцов

Виктор Борцов. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.; Александр Куров / ТАСС

До своей коронной роли Саввы Игнатьевича Виктор Борцов засветился лишь в нескольких известных фильмах: «Первый троллейбус», «Освобождение», «Хождение по мукам».

Все свои силы актер отдавал Малому театру, где переиграл почти весь классический репертуар. После выхода «Покровских ворот» на актера обрушилась всесоюзная слава. Но сам Виктор Андреевич сдержанно относился к своему персонажу. Гораздо больше ему нравился кучер Гаврила из приключенческого фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Еще одной заметной работой актера стала главная роль в комедии «Шуб-баба Люба!».

Борцов был женат два раза. Второй брак был удачным: жена любимого артиста находилась рядом с ним до его последнего вздоха. Борцов был любящим отцом: он помогал своей единственной дочери и поддерживал ее до своей смерти в 2008 году.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева. Фото: Кадр из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

До успеха в «Покровских воротах» Татьяна Догилева сыграла в не очень известных фильмах: «Безбилетная пассажирка», «Поздняя встреча», «Василий и Василиса». Более или менее заметным стало ее эпизодическое появление в фильме Э. Рязанова «Вокзал для двоих». После успеха «Покровских ворот» карьера Догилевой пошла в гору. Она снялась в главных ролях в известных фильмах «Блондинка за углом» и «Забытая мелодия для флейты». В 1990-х годах актриса переживала не лучшие времена: она почти не получала предложений и редко выходила на сцену театра имени Ермоловой.

Но в 2000-х годах жизнь актрисы более или менее наладилась. Она сыграла главную роль в ситкоме «Люба, дети и завод…», появилась в популярном сериале «Участок»; а в следующем году выходит драма «Вызов» с ее участием. 18 лет актриса была замужем за известным сатириком Михаилом Мишиным, от которого родила дочь; но в 2018 году пара распалась.

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