Установлен владелец Telegram-канала, призывавшего к беспорядкам в Махачкале

Фото: Рашидов Рамазан / ТАСС

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Подозреваемый сбежал из России на Украину в 2016 году, а после перебрался в Турцию.

Удалось установить личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», доступ к которому был ограничен после публикации в нем призывов к беспорядкам в Махачкале. Источник 5-tv.ru сообщил, что им является 47-летний Абакар Абакаров, проживающий сейчас в Стамбуле.

Уточняется, что подозреваемый ведет деструктивную деятельность в Сети в рамках информационной борьбы Запада с Россией.

Известно, что Абакаров родился в Махачкале и имеет российское гражданство. Протестную деятельность он начал вести на Северном Кавказе после 2010 года, используя тематику репрессий 40-х годов, Кавказкой войны XVIX века и ущемления права на изучение национального языка.

В организации митинга он впервые принял участие в 2013 году — призывал жителей Махачкалы выходить на улицы для выражения протеста запрету на ношение хиджабов в школах, а также аресту ряда мусульманских активистов. Абакаров тогда заявлял о намерении превратить акцию из общекавказской в общероссийскую, проведя ее в Москве.

В 2016 году он выехал за границу, на Украину, опасаясь уголовной ответственности. До 2022 года находился в Одессе, а после начала спецоперации России переехал в Турцию. Осуществлял там деятельность как СММ-специалист.

В марте прошлого года с использованием украинского номера Абакаров создал Telegram-канал «Утро Дагестан», который, в свою очередь, разделяется, на 17 относительно крупных каналов, ориентированных на мусульман Дагестана.

Минувшим воскресеньем, 29 октября, жители Махачкалы пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Они атаковали рейс, прибывший из Тель-Авива, скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

В беспорядках участвовали несколько тысяч человек. По данным регионального управления МВД, в результате произошедшего были задержаны 83 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки.