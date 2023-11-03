«Внес вклад»: Ролдугин рассказал, каким человеком был Темирканов

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Юрий Темирканов был уникален не только в музыке. Какие у него еще были заслуги?

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин заявил 5-tv.ru, что народный артист СССР Юрий Темирканов навсегда останется в сердцах людей.

«Я счастлив, что был знаком с ним достаточно продолжительный срок. Счастлив, что познакомился с ним, что вошел в его мир, в его творческие мечты, миротворческие проекты. Я был его сподвижником и был от этого счастлив, потому что его проекты были всегда отмечены высокой талантливостью, которая останется, конечно, в памяти всех любителей музыки на века», — сказал композитор.

Виолончелист рассказал, что Темирканов был уникален не только в музыке, но и в общении с людьми.

«Он внес вклад в музыку, в музыкальную историю мира, потому что те произведения, те проекты, которые он провел на сцене и в филармонии, и в Кировском, и в Мариинском театре — они принадлежат человечеству. Это действительно были шедевры», — сообщил композитор.

В пример он привел «Евгения Онегина», которого поставил Темирканов. Казалось бы, ничего нового в такой работе быть не может. Но именно эта постановка была удостоена высших наград.

Народный артист СССР отличался хорошим отношением к тем, кто выполняет свою работу качественно и с упорством. А те, кто пытались юлить — не задерживались в его коллективе.

Темирканов даже перешел работать в Филармонию из оперного театра. Ролдугин считает, что таким образом его коллега хотел достичь самых больших высот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким был творческий путь Юрия Темирканова.