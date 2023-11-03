Война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В свою очередь, это может дать шанс России напрямую вернуться на европейский рынок сырья.

Война на Ближнем востоке может катастрофическим образом сказаться на мировом рынке нефти, приводит EADaily мнение экспертов Российского совета по международным делам.

По их мнению, обострение палестино-израильского конфликта может заблокировать ключевые транспортные артерии в регионе, что нарушит отлаженные маршруты поставок сырья.

В частности, в случае закрытия Суэцкого канала Европа встанет перед проблемой транспортировки углеводородов и роста цен на них. В свою очередь, это может дать шанс России напрямую вернуться на европейский рынок сырья.

В случае давления на Иран тот может закрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Это также может сильно ограничить мировую торговлю нефтью и газом.

У Ирана остается возможность выйти из международного соглашения по ядерной программе страны «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) и начать самостоятельное развитие этой программы. С учетом позиции Израиля, США и многих европейских стран это резко усугубит ситуацию в регионе.

Также эксперты не исключают введения нефтяного эмбарго на поставки нефти, аналогичного ситуации 1973 года, когда стоимость нефти выросла в четыре раза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия обвела Запад вокруг пальца в ситуации с потолком цен на нефть.