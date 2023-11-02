Возможны рекорды: какой будет погода в праздники в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Чего ожидать жителям столицы в эти выходные?

В праздники жители Москвы увидят солнце, погода обещает быть аномально теплой. Прогноз на ближайшие несколько дней сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В воскресенье, 5 ноября, воздух в Москве прогреется до 14 градусов. Не исключено, что это будет самая высокая температура за весь период наблюдений.

Близкая к норме погода ожидается лишь с 10-го ноября. А вот в Петербурге в выходные прогнозируют осадки.

Жителям Петербурга в плане погоды придется прятаться от дождя и мокрого снега. Желающим позагорать или даже искупаться Вильфанд посоветовал отправляться на черноморское побережье.

Там сейчас, как отмечается, почти лето. А вот чего ждать в том числе и в Петербурге — когда все-таки наступит зима.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в Европейской части России, и в Азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов минус 15-20 градусов», — отметил метеоролог.

В целом, говорят синоптики, эта зима будет теплее, чем предыдущая. Особенно это касается центральной части страны.

Ранее 5-tv.ru писал, какие неожиданности готовит россиянам грядущая зима.