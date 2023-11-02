Много погибших: главное об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев «Бурейдж»

Десятки человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев «Бурейдж»

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Оставшиеся в живых ищут своих родных в руинах.

На месте еще одного израильского удара — на этот раз по самому центру сектора Газа — огромные воронки. Подвергся бомбардировке лагерь беженцев «Бурейдж».

ЦАХАЛ сровнял с землей десятки многоэтажных домов. Оставшиеся в живых ищут своих родных в руинах в секторе Газа.

Чтобы уничтожить объект, израильская армия использовала ракеты и сотни тонн взрывчатых веществ, количество погибших только предстоит подсчитать. С места событий в секторе Газа передает корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси — у него вся последняя информация.

Сообщается о том, что ВВС ЦАХАЛ использовали сотни тонн взрывчатых веществ и ракеты, чтобы уничтожить данный жилой поселок в секторе Газа. Большое количество зданий сровняли с землей, под их обломками погребены десятки, а то и сотни жертв — погибших очень много.

Масштабы разрушений трудно оценить, район уничтожен полностью. Почти все, кто находился в этих домах, были убиты во время атаки ЦАХАЛ.

Из-за сложности подъезда и узких улиц, пожарники и медицинские бригады, машины гражданской обороны не могут добраться туда, потому что оно буквально завалено обломками домов. Жители района сами пытаются отыскать тела погибших, но их возможности ограничены: ситуация очень сложная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы.