Энциклопедия большой страны: что покажут на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чтобы обойти все площадки форума, одного дня не хватит точно.

Прямо сейчас на ВДНХ завершаются приготовления к масштабной выставке. Открытие пройдет в День народного единства.

Уже 4 ноября там можно будет увидеть сразу все, чем гордится большая страна. Достижения в науке, технологиях, а еще культура и традиции — от Калининграда до Камчатки.

Чтобы обойти все площадки форума, одного дня не хватит точно. Там уже побывал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев и рассказал, чем будут удивлять гостей.

Выставка «Россия» — это прежде всего про достижения всей страны. Прошлое, настоящее и будущее — здесь каждый регион пытается удивить. И в оформлении стендов была настоящая конкуренция, ведь представить родной край нужно с лучшей стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия.