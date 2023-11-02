Запретная любовь: в Ленобласти 12-летняя девочка забеременела от буйного подростка

Фото: Peter Kneffel / ТАСС

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В ситуации разбираются правоохранительные органы.

В Ленинградской области разразился скандал из-за беременности 12-летней школьницы. Оказалось, девочка вступила в связь с 16-летним местным хулиганом, который несколько раз оставался в одном классе. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Семьи проживают в поселке имени Морозова Всеволожского района. По словам местных жителей, девочка является прилежной ученицей, следит за собой и занимается в разнообразных кружках и секциях.

Что нельзя сказать о будущем отце: знакомые утверждают, что 16-летний подросток за неуспеваемость несколько раз оставался на второй год, в школе его называют настоящим хулиганом, к тому же, родная мать для него авторитетом не является. Педагоги неоднократно жаловались родительнице на его неподобающее поведение, и та даже пыталась пристроить его в другую школу.

Известно, что беременная девочка сейчас находится в одной из местных больниц, у нее угроза выкидыша. Одновременно соответствующую проверку начали правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства щекотливого дела. Так как мальчику уже исполнилось 16, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Впрочем, мама девочки Яна Александровна призналась 5-tv.ru, что не хотела бы доводить дело до суда.

«Я бы не хотела ломать жизнь и доходить до уголовного дела. Если будет какое-то наказание без, ну, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось», — говорит женщина.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, что произойдет с малолетней матерью и ее ребенком. Если вдруг возникнут проблемы со здоровьем, по мнению матери девочки, тогда подросток должен понести наказание.

По словам директора школы, в которой учатся дети, мальчик часто ведет себя вызывающе и не слушается старших, и тем удивительнее его связь с примерной девочкой.

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