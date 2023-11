«Очаровала»: как Валерий Сюткин стал музыкантом благодаря The Beatles

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист высказался о новой композиции легендарной рок-группы. Какое у него мнение?

Заслуженный артист России Валерий Сюткин рассказал эксклюзивно для сайта 5-tv.ru, что думает о «последнем» треке группы The Beatles, который должен выйти 2 ноября. Песня называется Now and Then.

«Я точно помню, что впервые услышал Beatles, кстати не зная, что это Beatles. Просто услышал песню, которая своей энергетикой меня просто очаровала. Это программа „В объективе Америка“, много лет назад, в начале 70-х прошлого века и вот когда она звучала я почувствовал, прилив энергии», — рассказал Сюткин.

Музыкант отметил, что он тогда сказал маме, что хочет научиться играть эту песню на гитаре. Так песня The Beatles — Can't Buy Me Love привела Сюткина в профессию артиста.

«То, что выходит в свет новый сингл Beatles. Ну мне кажется, что Пол и Ринго имеют полное право, что они хотят. Это бодрит воспоминания таких преданных поклонников как я. И на мой взгляд уж точно никого не раздражают. Так что удачи этому синглу», — сказал артист.

Музыкант также пожелал здоровья экс-участникам культового коллектива Ринго Старру и Полу Маккартни.

В основе композиции Now and Then лежит домашняя аудиозапись Джона Леннона 1978 года, на которой он поет песню под аккомпанемент фортепьяно. Оставшиеся участники дозаписали свои партии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ИИ помог выпустить последнюю песню The Beatles.