Сюрпризы погоды: какой в России будет предстоящая зима

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз.

Погода грядущей зимой будет переменчивой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, температура зимой будет колебаться, часто может быть выше климатической нормы, стоит ждать то оттепель, то мороз.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов минус 15-20 градусов», — сказал он.

На предстоящие ноябрьские праздники в России будет в основном дождливо. Осадки ожидаются в Центральной России, в Южном федеральном округе может быть гроза и порывы ветра до 20 м/с. Сильные дожди обещают в Краснодарском и в Алтайском краях.

Тем временем сильная метель обрушилась на Екатеринбург, пишет 5-tv.ru.