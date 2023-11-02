Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Недалеко от станции были перехвачены девять украинских БПЛА.

Киевский режим предпринял безуспешную попытку создать угрозу техногенного характера на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российской стороне удалось пресечь атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Энергодара в Запорожской области девять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что украинская сторона применила для нападения БПЛА коптерного типа.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские нацисты планировали не только создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС, но и намеревались сорвать проведение ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствуют на объекте.

В МИД РФ ранее отмечали, что украинская сторона готовит провокацию на атомной электростанции с целью дальнейшего обвинения в случившемся России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС.