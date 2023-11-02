Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Его жизнь оборвалась на 85-м году.

Скончался художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Культурному деятелю было 84 года, сообщается на сайте учреждения.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти не называются. Также пока нет информации о прощании с Темиркановым.

Юрия Темирканова знают как главного дирижера симфонического оркестра Ленинградской филармониии (1968–1976 года). Позднее он был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр. — Прим. ред.).

С 1988 года Темирканов являлся главным дирижером и худруком академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

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