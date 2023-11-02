В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции

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Шесть стендов разместились напротив посольства скандинавской страны.

Выставка на тему истории нацизма в Швеции и ее отношений с Россией открылась в Москве напротив посольства скандинавской страны на улице Мосфильмовская. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

«На шести стендах выставки представлены факты, архивные фото и документы, которые свидетельствуют о том, что образ Швеции как „нейтральной“ и „толерантной“ страны сильно преувеличен. Материалы выставки обличают политику „двойных стандартов“ и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем», — говорится в сообщении.

Организаторы выставки напомнили о поддержке Стокгольмом гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. По словам экспертов, Швеция вопреки заявленному нейтралитету содействовала Рейху с помощью снабжения немецкой промышленности сырьем.

Также в организации добавили, что в настоящий момент Швеция планирует вступить в НАТО и является недружественным к России государством.

В этой связи в РВИО отметили информационную кампанию в шведских СМИ на тему мнимых «рейдов русских подводных лодок», участие граждан Швеции в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований и массовые поставки оружия и боеприпасов Украину.

Расширенная экспозиция на ту же тематику будет работать с 3 ноября и до конца месяца на Гоголевском бульваре, в ее состав войдет 16 стендов.