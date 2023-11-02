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И переговоры с Россией, и продолжение боевых действий непременно обернутся для Украины одним — территориальными потерями.

Киевскому режиму придется уступить свои земли России, когда стороны сядут за стол переговоров. Такое будущее предсказал украинским территориям польский полковник Мачей Матысяк.

Потеря еще больших территорий — крайне неблагоприятный сценарий для Украины, однако других вариантов у страны не будет, считает Матысяк.

«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», — приводит его слова Wirtualna Polska.

Полковник обратил внимание на неэффективность решений украинского военного руководства. По его словам, тактика «больше танков и солдат» не приносит результатов. Матысяк указал на то, что разрекламированное контрнаступление ВСУ оказалось в тупике, и о нем уже можно забыть.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США по украинской «формуле мира».