«Ненавидел»: бывшая невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли

Фото: Reuters / Phil McCarten

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Экс-возлюбленная рассказала про тяжелые отношения с актером. Что ей ответили его близкие?

На фоне смерти актера Мэттью Перри его бывшая невестка, литературный агент Молли Гурвиц выступила с громким заявлением. В своем личном блоге она рассказала о том, что звезда сериала «Друзья» причинял ей боль.

«Я любила его безумно, сильнее, чем могла себе представить. Но он был сложным. Он причинял боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Перри», — написала литературный агент.

Бывшая знаменитости добавила, что почувствовала облегчение после того, как актера ушел в мир иной.

Такое заявление шокировала близких умершей звезды. Актриса и подруга Перри Роум Шаданалу назвала его бывшую мошенницей.

«Позорно, когда мошенники говорят о мертвых. Перри ненавидел эту женщину, которая пыталась подать на него в суд. Позор ей», — написала подруга звезды «Друзей».

В 2018 году Перри и Гурвиц познакомились, а вскоре начали встречаться и 2020 решили пожениться. Но уже в 2021 пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности романа Гвинет Пелтроу с Мэттью Перри.